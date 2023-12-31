Antalya’da yürek burkan anlar! Cesedine sarılarak ağladı!
Antalya’nın Döşemaltı ilçesinde yaşanan acı olay sonrasında yaşananlar yürekleri burktu. 17 yaşındaki Bilal Esat B. kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan 8 yaşındaki kardeşi Ö.F.B ise hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde saat 13.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Bilal Esat B.'nin kullandığı 34 TV 2113 plakalı otomobil Burdur istikametine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Metreler sonra ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Bilal Esat olay yerinde can verdi. Esat'ın kardeşi ise yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü ve kardeşi Ö.F.B., itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekibi, sürücü Bilal Esat B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ö.F.B. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.
KAHREDEN O ANLAR
Kazayı duyarak olay yerine gelen Bilal Esat B.'nin bir yakını, cansız bedenine sarılarak ağladı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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