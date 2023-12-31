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Hamile eşini katletti! İntihara kalkışan cani koca emniyetten kaçamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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Hamile eşini katletti! İntihara kalkışan cani koca emniyetten kaçamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gün önce 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu bıçaklayarak katleden cani koca intihara kalkıştı. 28 yaşındaki kadın karnından çocuğuyla olay yerinde can verirken katil zanlısı otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Salim Koyuncu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 29 Aralık'ta meydana gelen vahşet kan dondurdu. Olay, Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, 7 aylık hamile olan eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Salim Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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