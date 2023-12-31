Hamile eşini katletti! İntihara kalkışan cani koca emniyetten kaçamadı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 gün önce 7 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu bıçaklayarak katleden cani koca intihara kalkıştı. 28 yaşındaki kadın karnından çocuğuyla olay yerinde can verirken katil zanlısı otomobilini uçuruma sürerek intihara kalkıştı. Salim Koyuncu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 29 Aralık'ta meydana gelen vahşet kan dondurdu. Olay, Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, 7 aylık hamile olan eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan Salim Koyuncu, hastaneye kaldırıldı.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri gözetiminde hastanedeki tedavisi tamamlanan Salim Koyuncu, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa'da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika
- MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?
- 22 gol, 45 asist! Erden Timur’dan transfer şov! Bildiğiniz rekorları unutun!
- En güzel Yeni Yıl Mesajları 2024 | Eşe, dosta, aileye, arkadaşa atılacak uzun, kısa, özgün, anlamlı Yılbaşı mesaj ve sözleri... Instagram, WhatsApp, SMS
- Akdeniz'in gizli şifa reçetesi açığa çıktı! Kolesterolle savaşıyor, damar tıkanıklarını açıyor!
- Sıvı yağ kapaklarını çöpe atanlar çok pişman olacak! Meğer cebinizin dostuymuş!
- 1 Ocak'ta kargolar açık mı, çalışır mı? Yılbaşı Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo, PTT çalışma saatleri kaç?
- Yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Milli Piyango bilet satışı en son kaçta sona eriyor?
- DİNİ Yılbaşı Tebrik Mesajları 2024 | Dualı, hadisli, samimi, kısa, uzun, resimli dini eşe, dosta, aileye yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
- Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...
- Sevilla’dan son saniye sürprizi! Ocakta yer yerinden oynayacak! FB, BJK, GS’yi karşı karşıya getiren o isim…