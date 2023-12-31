Hamile eşini katletti! İntihara kalkışan cani koca emniyetten kaçamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 29 Aralık'ta meydana gelen vahşet kan dondurdu. Olay, Cengiz Topel Mahallesi 981. sokakta meydana geldi. Salim Koyuncu, henüz belirlenemeyen bir sebeple eşi Hediye Koyuncu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salim Koyuncu, 7 aylık hamile olan eşini bıçakladıktan sonra aracıyla Şehit Orhan Gök Mahallesi Mezretli köyü mevkiine giderek aracını uçuruma sürerek intihara kalkıştı.