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Basın Ekspres Yolu'nda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
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Basın Ekspres Yolu’nda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberine göre Basın Ekspres Yolu Bahçelievler mevkisinde iki kamyon devrildi. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına dönerken, olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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