Bugün eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?

1 Ocak 2024 tarihinde, yılın ilk günü Pazartesi olarak yaklaşırken, birçok kişi okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noter gibi önemli kurumların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 1 Ocak Pazartesi eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? Yılbaşı resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?

1 OCAK 2024 TATİL Mİ?