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Bugün eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Bugün eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?

Yılbaşı günü için planlar yapan vatandaşlar, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek amacıyla internet üzerinde araştırma yapıyor. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek etkinliklerin ardından, yeni yılın ilk gününde resmi kurum ziyareti yapmayı düşünen vatandaşlar, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını öğrenmek için bilgi arayışına geçmiş durumda.

1 Ocak 2024 tarihinde, yılın ilk günü Pazartesi olarak yaklaşırken, birçok kişi okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noter gibi önemli kurumların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki 1 Ocak Pazartesi eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? Yılbaşı resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?

1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

Yılın ilk günü olan 1 Ocak, Türkiye genelinde ve birçok ülkede resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

2024 yılında 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğundan bankalar kapalı olacak. Banka işlemleri için son gün 29 Aralık Cuma, yeni mesai ise 2 Ocak Salı günü başlayacak.

1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2024'te hastaneler, Acil Servis haricinde hizmet veremeyecek. Hastanelerin Acil Servis birimleri ise haftanın 7 günü, 24 saat boyunca açık olacak.

1 OCAK 2024'TE ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

2024 yılında 1 Ocak Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Eczacılar yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak Salı günü mesailerine başlayacaklar. Nöbetçi eczaneler ise haftanın her günü, 24 saat hizmet veriyor.

1 OCAK 2024 SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2024'te resmi tatil olduğu için Sağlık Ocakları kapalı olacak. Sağlık Ocağı personeli, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacak.

1 OCAK 2024 NOTERLER HİZMET VERİYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan noterler kapalı olacak. Ancak nöbetçi noterler haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.

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