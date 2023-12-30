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Yeni yılın ilk gününde ücretsiz ulaşım! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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Yeni yılın ilk gününde ücretsiz ulaşım! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı...

Yeni yılın ilk gününe ilişkin yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz olacak. İşte detaylar...

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