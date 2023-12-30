Son dakika: Yeni yıl sağanak yağışla başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Diğer yandan vatandaşlardan olası pus ve sis hadiselerine karşı dikkatli olmaları istendi. İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken yılbaşından sonra sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
SAĞANAK YAĞIŞ VE SİSE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 12
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 17
Adana: Az bulutlu ve açık 20
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu 9
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