Son dakika: Yeni yıl sağanak yağışla başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

SAĞANAK YAĞIŞ VE SİSE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusu ile batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir'in batı çevreleri ve Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.