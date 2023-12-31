Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai sayılacak mı?
"31 Aralık resmi tatil mi, mesai mi olacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Aralık ayının sonlarına yaklaşırken, özellikle çalışan kişiler, 31 Aralık gününün resmi tatil olup olmadığını merak etmeye başladı. Yılbaşına denk gelen 31 Aralık Pazar günü, birçok kişi için özel planların yapıldığı ve kutlamaların gerçekleşeceği bir gün olarak ön plana çıkıyor. İşte haberin detayları...
Yılın son gününe yaklaşırken, 31 Aralık tarihi özellikle özel sektör çalışanları için merak konusu haline geldi. 2023 yılının son günü Pazar gününe denk geliyor ve yeni yıl Pazartesi günü başlıyor. Ancak, bu durumda çalışanlar için 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı veya yarım gün olarak uygulanıp uygulanmadığı sorusu akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü, mesai sayılacak mı?
31 ARALIK MESAİ Mİ?
31 Aralık Pazar günü resmi tatil kabul edilmediği için mesai sayılmıyor. Buna göre 31 Aralık'ta çalışan kişiler mesai ödemesi alamayacak. Ancak 1 Ocak 2024 Pazartesi günü çalışanlar mesai alabilecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?
2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık 2023 Pazar günü, maalesef resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak, bu tarih hafta sonu tatili uygulayan kamu, kurum ve kuruluşları için tatil günüdür. Yani, hafta sonu çalışma durumu olan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için 31 Aralık Pazar günü iş günü değildir.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
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