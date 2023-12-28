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İstanbul’da 11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu! Evde başından vurulmuş halde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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İstanbul’da 11 yaşındaki çocuğun ölümü kan dondurdu! Evde başından vurulmuş halde bulundu

Arnavutköy’de bir evde tek başına bırakılan çocuğun ölümü ailesine vahşeti yaşattı. Küçük çocuk, babasının ruhsatlı silahıyla başından vurulmuş olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, babayı gözaltına aldı. Çocuğun ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından belirlenecek.

İstanbul Arnavutköy'de Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'ta yaşanan olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Evde yalnız bırakılan küçük bir çocuk silahla başından vurulmuş halde bulundu.

11 yaşındaki Efe Özçelik'in ölümü ailesine şok yaşatırken, Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Efe Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulunurken minik Özçelik'in cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken silah sahibi baba ise gözaltına alındı.

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