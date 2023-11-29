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Konya'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini piknik tüpüyle öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Konya’da kadın cinayeti! Tartıştığı eşini piknik tüpüyle öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşi Ayşe Ö.'nün başına piknik tüpü vurarak öldüren Mustafa Ö., gözaltına alındı. Ayşe Ö.'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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