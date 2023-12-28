İstanbullular dikkat! Yarından itibaren başlayacak! SMS ile uyarı verildi: Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar...
29 Aralık'ta İstanbul'da planlanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle BEDAŞ, vatandaşları bilgilendirerek uyarıda bulundu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan duyuruda, kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler detaylı bir şekilde paylaşıldı. Elektrik kesintilerinin etkileyeceği bölgeleri önceden belirlemek amacıyla yapılan bu duyuru, vatandaşların önlem alabilmeleri ve kesinti sürecine hazırlıklı olmaları açısından önem taşıyor.
İstanbul'da yaşayanlar için önemli bir duyuru: 29 Aralık Cuma günü, İstanbul'un bazı bölgelerinde uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler, resmi internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde yayımlandı.İşte ilçe ilçe kesinti detayları...
BÜYÜKÇEKMECE-ARNAVUTKÖY
NO: 35230169
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah CANSEVER, CANSOY, CANİK, CENNET, CEREN, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 29/12/2023 09:30:00 - 29/12/2023 17:17:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35224053
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 29/12/2023 00:00:00 - 29/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35228593
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MADALYA, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 29/12/2023 01:00:00 - 29/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35224056
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 29/12/2023 02:00:00 - 29/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35224058
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 29/12/2023 04:00:00 - 29/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229944
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, GALİP, GÜVENLİ, YALÇINKAYA, ÇERKEZ sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35229986
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KEÇESUYU sk bölgelerinde 29/12/2023 13:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35220856
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk bölgelerinde 29/12/2023 00:05:00 - 29/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35220848
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/1., 869/4., 872., 873., 875., 876., 876/1., 876/2., 879/2., SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 29/12/2023 00:05:00 - 29/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35227513
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKVERDİ, ALTINTAŞ, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, ARKADAŞ, AYKUTLU, AŞIK VEYSEL, ELFİDA, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, LABİRENT, MALKOÇ, OZAN, PARK, PEHLİVAN, SÜVARİ, UFUK, YALDIZ, ÇAĞAN, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227505
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BAĞLARİÇİ, HASAN ÖNEL sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227512
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YILMAZ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229466
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESTİM, FIRIN, KITA, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, ŞAMLI sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227579
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BURNAZ, BURSA, DAMLA, GÜNER, KAPLICA, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MERİH, MORLALE, ORMANLI, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ÇAPRAZ, ŞEFTALİ, ŞENLİK sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227501
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, ARDA, ASİL, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, DEVRİM, FİRUZ AĞA, HARMAN, KADİR ÖZDEMİR, MEHMET AKİF, OKUL, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, UZUN, YALIN, YEDİVEREN, YENİ, YURTSEVER, ÖZKAN, İLKNUR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227651
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 104., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 65., 66., 72., 73., 74., 75., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227504
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227511
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35215600
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776. sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35224010
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35224005
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35219650
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1498., BAHAR sk bölgelerinde 29/12/2023 00:00:00 - 29/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35228544
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 2., İSTOÇ 3. sk bölgelerinde 29/12/2023 00:00:00 - 29/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35229850
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35230034
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/12/2023 12:00:00 - 29/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 35228500
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, YENİLİK ÇIKMAZI, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229832
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, KONDOVA, ÖZKAN sk bölgelerinde 29/12/2023 10:00:00 - 29/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229838
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN sk bölgelerinde 29/12/2023 10:00:00 - 29/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229851
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 25., PAZAR sk bölgelerinde 29/12/2023 12:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229915
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KANAAT, TİMUR, ŞEBNEM sk bölgelerinde 29/12/2023 14:00:00 - 29/12/2023 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 35227848
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah LEVENT sk bölgelerinde 29/12/2023 10:00:00 - 29/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35229732
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227497
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227604
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35229773
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah MİRALAY ŞEFİKBEY, İNÖNÜ sk / ÖMER AVNİ mah EMEKTAR, PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35230173
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 29/12/2023 10:00:00 - 29/12/2023 17:18:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35228146
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35228137
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 101., 102., 11., 110., 180., 182., 22., 8., 9., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY RIFAT, ORKİDE sk / SAADETDERE mah 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA, ORKİDE sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 23., 34., OKTAY RIFAT sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35227651
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 104., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 65., 66., 72., 73., 74., 75., SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35228552
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 29/12/2023 10:00:00 - 29/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35229583
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah CAFER SUBAŞI CAMİİ, CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CAMCI ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, KARADAVUT, MERCİMEK, MESNEVİHANE, MİSMARCI, MİSMARCI YOKUŞU, SOĞUK TULUMBA, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, İSMAİLAĞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDİ SUBAŞI, HALİT EFENDİ ÇIKMAZI, MİSMARCI, SOĞUK TULUMBA, İNCEBEL sk bölgelerinde 29/12/2023 09:30:00 - 29/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229482
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, DRAMAN, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, KANTARCI ALİ, KARAGÖZCÜ, KARAGÖZCÜ ÇIKMAZI, KARİYE HANI, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE İMARETİ, KIRK ODALAR ÇIKMAZI, KUYULU BAHÇE, MAHMUZ ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SALDIRMA, SALMA TOMRUK, SARI ÇİZMELİ, SULTAN ÇEŞMESİ, ÇAKIRAĞA YOKUŞU sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, AĞIZLIK 1., BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BESTEKÂR CİVANAĞA, BORAZAN TEVFİK, ERBAP ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, KASAP, MERDİVENLİ HAMAM ÇIKMAZI, MÜFTÜ, NEŞTER, SALMA TOMRUK, SALMA TOMRUK ARALIĞI, TETİK, URGAN, ÂVARE, ŞEHİT ÜMİT UÇAN sk bölgelerinde 29/12/2023 10:00:00 - 29/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229488
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, KEPENEKÇİ YOKUŞU, MUTASARRIF, NAZIR İZZETEFENDİ, YÜKSEKLER sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 29/12/2023 11:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 35229494
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÜLFİDAN, METRO, NARİN, ONUR sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229840
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 35223755
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKYOL, AKÇİL, AYABAKAN, BABACAN, BALÇIK, BEGONYA, BUDAK, BULGUR, BUYRU, DERE, ERGUVAN, GALATA DERESİ, HAVZA, HORASAN, KAMBER, MİNA, NARTANESİ, ORKİDE, PAPATYA, REYHAN, SUZAN, YEŞİLCE, YEŞİLÇAY, YOSUN, İŞÇİ, ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah DERE, DERE ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ, MERCAN, YEŞİLCE, İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk / TELSİZLER mah BALÇIK, YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, DURAN, GÜNEY 2, HUDUT, HİSAR, KIVILCIM, KUMRU, PAPATYA, PORTAKAL, YEŞİLCE, YONCALI, ÖNDER, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah BEYAZ SÜMBÜL, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, KİRAZ, VİŞNE, YAKUT, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 29/12/2023 00:01:00 - 29/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35229547
İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 29/12/2023 12:00:00 - 29/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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