Manisa'daki asansör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! Genç kızın son sözleri...

Manisa'da 57 yaşındaki Atalay Yüksel'in sevgilisi olduğu iddia edilen Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i telle boğarak öldürüp asansöre attığı çifte cinayette çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Ölmeden saniyeler önce Atalay Yüksel ile tartışan ve annesi ile olan ilişkisine karşı çıkan Doğa Etyemez'in son sözlerinin "Annemin yakasını bırak. Bizi rezil ediyorsun. Evimize girip çıkıyorsun. Apartmanda, mahallede laf oluyor" dediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.11.2023 08:28 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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