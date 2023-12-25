İstanbul'da sokak ortasında kıskançlık cinayeti! Başına sopayla vura vura öldürdü
İstanbul Kağıthane'de 51 yaşındaki bir adam ile nişanlısının eski eşi arasında sokak ortasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Nişanlısının evinden çıkan adam eski eş tarafından saldırıya uğrarken, başına aldığı sopa darbeleriyle hayatını kaybetti.
Kağıthane'de 51 yaşındaki bir adam ile nişanlısının 46 yaşındaki eski eşi arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Nişanlısının evinden çıkan adam, kadının eski eşi tarafından sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, yaşananlar da kameralara yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşinden boşanan Hakan Eldeniz (51), Bülent D.'nin (46) bir süre önce boşandığı eski eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Bu süre zarfında Bülent D., eski eşinin Eldeniz ile nişanlandığını öğrenince kıskançlık krizine girdi. Bunun üzerine Bülent D., Eldeniz'e mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ve küfür ederek tehdit mesajları attı.
KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP SOPAYLA SALDIRDI
Olay günü de tehdit edilen Hakan Eldeniz, akşam saatlerinde nişanlısının evinden çıktı. Sokakta yürüdüğü esnada Eldeniz'in karşısına Bülent D. çıktı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eldeniz kendini korumak için bıçak çekerken, Bülent D. ise elindeki sopayla saldırmaya başladı. İlk saldırıdan kurtulan Eldeniz, bıçağını savurarak Bülent D.'yi boğazından hafif şekilde yaraladı. Aldığı yarayla daha da saldırganlaşan Bülent D., elindeki sopayla Eldeniz'in başına vurarak yere savurdu. Kendini kaybeden şahıs, yerde de Eldeniz'e defalarca vurarak ağır şekilde yaraladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.
BAŞINDAN AĞIR YARALANAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından saldırgan Bülent D. kaçarken, Hakan Eldeniz ise yerde hareketsiz kaldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Hakan Eldeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ EVİNDE YAKALADI
Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak katil zanlısının kimliğini belirledi. Evine baskın yapan polis, Bülent D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca Hakan Eldeniz'in olayda kullandığı bıçak ise düştüğü yerde bulunarak muhafaza altına alındı.
"ESKİ EŞİMLE İLİŞKİ YAŞIYORDU, GÖRÜNCE SOPAYLA VURDUM"
Emniyette ifadesi alınan Bülent D., Hakan Eldeniz'in eski eşiyle gizli ilişki yaşadığını, o gün evinin önünde kendisini gördüğünü, bu yüzden sopayla karşı tarafa vurduğunu, karşı tarafında bıçakla boğazına hamle yaparak küçük kesik oluşturduğunu, sopayla vurmadan dolayı şahsın yere düşüp hareketsiz kaldığını, olayda kullanılan sopanın nerde olduğunu hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.
"BABAMLA İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİNCE KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞ"
Öte yandan hayatını kaybeden Hakan Eldeniz'in cenazesi dün ikindi vakti sonrası Eyüpsultan Alibeyköy Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Alibeyköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili konuşan Hakan Eldeniz'in oğlu Salih Eldeniz, "Babamın sevgilisinin eski kocası ile aralarında küfürlü bir atışma oluyor., Öncesinde de Whatsapp'ta ses kayıtları vardı. Sonrasında da artık 3 ya da 5 kişi bilmiyoruz. Bir anda bilmediğimiz bir cisim ile kafasına vuruyor. Kafatası orada ikiye ayrılıyor. Baya bir hasar görmüş. Yere düştükten sonra tekrar darbedilmeye devam ediyor. Omuriliği, kemiği vesaire kırılmış, gece de hastaneye kaldırılmış. Hastanede de doktor yapılabilecek çok bir şeyin olmadığını söylüyor. Ondan sonra da vefat etti" dedi.
Salih Eldeniz, "Failin sorgusu adliyede tamamlandı. Avukatlarımız da ilgileniyor bu konuyla alakalı. Kendileri sağ olsunlar yardımcı oldular. Şu an bekliyoruz. Babamın nişanlısının eski kocası olduğu için aralarında bir sürtüşme olmuş. Bildiğimiz kadarıyla daha önce tehdit etmiş. Galiba kendine yedirememiş" dedi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanan Bülent D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bülent D.'nin emniyette "tehdit-hakaret" ile "kasten yaralama" suçlarından toplamda 3 adet, Hakan Eldeniz'in ise "mala zarar verme", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 5 adet kaydının olduğu öğrenildi.
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