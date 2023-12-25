İstanbul’da sokak ortasında kıskançlık cinayeti! Başına sopayla vura vura öldürdü

Kağıthane'de 51 yaşındaki bir adam ile nişanlısının 46 yaşındaki eski eşi arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Nişanlısının evinden çıkan adam, kadının eski eşi tarafından sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, yaşananlar da kameralara yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.





Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşinden boşanan Hakan Eldeniz (51), Bülent D.'nin (46) bir süre önce boşandığı eski eşiyle ilişki yaşamaya başladı. Bu süre zarfında Bülent D., eski eşinin Eldeniz ile nişanlandığını öğrenince kıskançlık krizine girdi. Bunun üzerine Bülent D., Eldeniz'e mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ve küfür ederek tehdit mesajları attı.