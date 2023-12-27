Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! AFAD ilk detayları duyurdu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 10.55'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 9.69 kilometre olarak ölçülürken deprem Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

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