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Güngören'de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Güngören’de korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Güngören'de bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı iş yerinin kumaş atölyesi olarak kullanılan üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden iş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

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