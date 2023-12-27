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Dünya 2024’e Adana 2025’e hazırlanıyor! İşte o görüntü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 11:06
Güncelleme:27.12.2023 11:13
2024’e artık sayılı günler kalırken Adana'dan yine şaşırtan görüntüler ekranlara yansıdı. Dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konuldu.
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