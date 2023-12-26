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Vatandaş sordu, Kentsel Dönüşüm Uzmanı A Haber'de yanıtladı | Kaç daire verilecek? Haklar neler?

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Vatandaş sordu, Kentsel Dönüşüm Uzmanı A Haber’de yanıtladı | Kaç daire verilecek? Haklar neler?

Evi kentsel dönüşüme girenlerin hakları neler? Müteahhitle yerinde dönüşüm nasıl olacak? Kaç daire verilecek? Metrekare hesabı nasıl yapılıyor? Vatandaş sordu, Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı A Haber'de yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, İstanbul'daki kentsel dönüşüm programının ayrıntılarını açıkladı.

Vatandaş merak ettiklerini soruları sordu, 100 yılın kentsel dönüşümünde merak edilenleri TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber'de yanıtladı.

100 YILIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE MERAK EDİLENLER

1 - EVİ KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRENLERİN HAKLARI NELER?

Birçok farklı destek veriliyor. En önemlisi kiracılar ve mal sahipleri için tahliye ve taşınma desteği. Mal sahipleri için 18 boyunca devlet tarafından verilen bir kira desteği var.

Başka bir yerden ev almak istediklerinde faiz desteği var.

2- KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA BAZLI MI YOKSA BÖLGESEL Mİ YAPILACAK?

İki ayrı unsurdan bahsedebiliriz. Bir tanesi kat maliklerinin herhangi birinin başvurusuyla binada yapılan bir riski yapı tespit raporu. Bu kapsamda bina müstakil olarak kentsel dönüşüm kapsamına girebilir ve yenilenebilir. Bazı bölgelerde de ada bazlı dönüşümler dediğimiz riskli alan ilan edilen bölgeler var.

3- MÜTEAHHİTLE YERİNDE DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?

Çeşitli imar durumları var. Alanlar büyüdüğünde daha fazla imar hakkı verilecek. Verilecek daire sayısı aslında kat malikleriyle müteahhitler arasında oluşacak uzlaşı kültürü.

4- KENTSEL DÖNÜŞÜME METREKARE HESABI NASIL YAPILIYOR?

Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre minimum metrekare alanlar var. 1+1'den daha küçük bir daire yapılamıyor.

Bu yerler riskli yapı dediğimiz yerinde dönüşümlerde çok fazla opsiyona sahip değil.

Net bir metrekare belirtmek mümkün değil.

5- TAPUSU OLMAYAN DA DÖNÜŞÜMDEN YARARLANABİLECEK Mİ?

Arsa tapulu yerler kentsel dönüşümde faydalanabilir.

Bir yasadan faydalanabilmesi için kişilerin o yerde bir mülkiyetlerinin olması bunların kadastro ve tapu kayıtlarında da işlenmiş olması gerekiyor.

6 – YENİ BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRER Mİ?

Mümkün oldukça yeni yapılmış binalar o bölgede o alanın dışında bırakılıyor.

7 – YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yüzde 100 mutabakat verilen maliklerden devam edecek. 17 bin çerçevesinde bu yaklaşık 72 bine yakın bağımsız bölümü aslında ilk etapta yarısı bizden kampanyası çerçevesinde yenilenecek.

Totalde baktığımızda bu rakamın ortalama 300 bin seviyesinde etap etap yapılması hedefleniyor.

100 yılın kentsel dönüşümü 100 YILIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

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