Vatandaş sordu, Kentsel Dönüşüm Uzmanı A Haber’de yanıtladı | Kaç daire verilecek? Haklar neler?

2- KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA BAZLI MI YOKSA BÖLGESEL Mİ YAPILACAK?

İki ayrı unsurdan bahsedebiliriz. Bir tanesi kat maliklerinin herhangi birinin başvurusuyla binada yapılan bir riski yapı tespit raporu. Bu kapsamda bina müstakil olarak kentsel dönüşüm kapsamına girebilir ve yenilenebilir. Bazı bölgelerde de ada bazlı dönüşümler dediğimiz riskli alan ilan edilen bölgeler var.