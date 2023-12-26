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İstanbul Kadıköy'de panik anları! Yıkım sırasında çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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İstanbul Kadıköy’de panik anları! Yıkım sırasında çöktü

Son dakika haberine göre İstanbul Kadıköy'de yıkım esnasında bir binada çökme meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Molozların altında kalan bir işçinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

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