SON DAKİKA | Kağıthane'de motosikletli şahıslar bir gence silahla saldırdı
Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane’de motosikletli ve kasklı iki saldırgan yolda yürüyen bir gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu başından vurulan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu.
Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alırdı.
Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kaçan saldırganları arıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı?
- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
- 2 dakikalık yöntemle kırışıklığa çözüm! Kıyafetleri ütü olmadan dümdüz yapıyor!
- Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...
- 5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
- AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Osmaniye belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Osmaniye AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklisine müjde! 7600, 8800, 9000 TL alanlara zamlı hesap çıktı! Seyyanen zam, refah payı! %38.59 zam sonrası maaşlara en düşük...
- 2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bolu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti