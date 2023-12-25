Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne anlama geliyor?
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı ve bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar, "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Milli Piyango ile ilgili merak edilen detaylar...
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi, büyük bir heyecan ve ilgiyle beklenirken, 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantisi, katılımcılar arasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Peki Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne anlama geliyor?
MİLLİ PİYANGO TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ NE DEMEK?
Büyük İkramiye, satılan biletler arasında isabet ettiği durumda bilet payına bakılmaksızın eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sürecinde, büyük ikramiye bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Bu uygulama, büyük ikramiyenin kazanan bilet ya da biletler arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacını taşır. Dolayısıyla, çekilişin sona ermesi için büyük ikramiyenin tamamının bir bilet üzerinde isabet etmesi gerekecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar akşamı gerçekleşecek. Çekiliş küçük ikramiyelerle başlayacak ve 2023'ün son dakikalarında 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çekiliş canlı olarak gerçekleşecek.
TOPLAMDA NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
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