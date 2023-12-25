Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir, ne demek? Milli Piyango tamamı dağıtım garantili ne anlama geliyor?

Büyük İkramiye, satılan biletler arasında isabet ettiği durumda bilet payına bakılmaksızın eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sürecinde, büyük ikramiye bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Bu uygulama, büyük ikramiyenin kazanan bilet ya da biletler arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacını taşır. Dolayısıyla, çekilişin sona ermesi için büyük ikramiyenin tamamının bir bilet üzerinde isabet etmesi gerekecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?