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Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı: 1 Ocak sabahı tüm halkımızı Galata Köprüsü’ne bekliyoruz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı: 1 Ocak sabahı tüm halkımızı Galata Köprüsü’ne bekliyoruz

Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu tarafından "ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, FİLİSTİN’E DESTEK, İSRAİL’E LANET YÜRÜYÜŞÜ" kararı alındı.

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