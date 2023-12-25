25 Aralık 2023, Pazartesi
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Kağıthane'de motosikletli şahısların gence silahlı saldırı anı kamerada
İstanbul Kağıthane’de motosikletli ve kasklı iki saldırgan yolda yürüyen bir gence silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu başından vurulan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi motosikletli iki saldırganın hedefi oldu.
Motosikletli saldırganlar silahla ateş açtıkları kişiyi ağır yaraladı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alırdı.
Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kaçan saldırganları arıyor.