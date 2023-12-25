25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı: 1 Ocak sabahı tüm halkımızı Galata Köprüsü’ne bekliyoruz

Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı: 1 Ocak sabahı tüm halkımızı Galata Köprüsü’ne bekliyoruz

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 15:16
Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu tarafından "ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, FİLİSTİN’E DESTEK, İSRAİL’E LANET YÜRÜYÜŞÜ" kararı alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı!
Sivil toplum kuruluşlarından tarihi çağrı!
Aç kalan tilki şehre indi
Aç kalan tilki şehre indi
Üniversitede tepki çeken olayla ilgili inceleme!
Üniversitede tepki çeken olayla ilgili inceleme!
O illere yoğun kar geliyor!
O illere yoğun kar geliyor!
Sürü halinde ortaya çıktılar! Tarlada...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Tarlada...
Kafasına sopayla vurarak öldürdü!
Kafasına sopayla vurarak öldürdü!
Pendik’te tır bariyerlere çarptı!
Pendik’te tır bariyerlere çarptı!
2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayıp
13 ilde eğitime kar engeli!
13 ilde eğitime kar engeli!
İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul’da kanlı gece! Önce tuzağa çektiler...
İstanbul’da kanlı gece! Önce tuzağa çektiler...
Taksim İstiklal Caddesi kapatıldı.
Taksim İstiklal Caddesi kapatıldı.
Daha Fazla Video Göster