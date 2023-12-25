İstanbul’da AVM’de panik yaratan yangın

İddiaya göre; AVM'nin dördüncü katındaki restoranın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.