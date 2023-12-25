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İstanbul'da AVM'de panik yaratan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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İstanbul’da AVM’de panik yaratan yangın

İstanbul Pendik'te bulunan bir AVM'nin dördüncü katında bulunan restoranın baca bölümünde yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu.

Pendik'te bir AVM'nin dördüncü katında bulunan restoranın bacasında yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 13.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi, Dedepaşa Caddesi üzerinde bulunan AVM'de meydana geldi.

İddiaya göre; AVM'nin dördüncü katındaki restoranın bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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