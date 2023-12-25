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O illere yoğun kar geliyor! Sıcaklıklar eksi 6 dereceyi görecek! Meteoroloji gün vererek uyardı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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O illere yoğun kar geliyor! Sıcaklıklar eksi 6 dereceyi görecek! Meteoroloji gün vererek uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün düzenli olarak yenilenen 5 günlük hava tahmin haritalarını yayınladı. Buna göre özellikle doğu illerinde hava sıcaklıkları daha da düşecek ve kar yağışı etkisini artıracak. Diğer yandan batıda ise sıcaklıkların artması ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde özellikle doğu illerinde yoğun kar yağışı beklenirken, batıda genel olarak güneşli hava hakim olacak.

O İLLERE KAR GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI İLLERİNDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı ve Orta Karadeniz'de 2 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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