O illere yoğun kar geliyor! Sıcaklıklar eksi 6 dereceyi görecek! Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü her gün düzenli olarak yenilenen 5 günlük hava tahmin haritalarını yayınladı. Buna göre özellikle doğu illerinde hava sıcaklıkları daha da düşecek ve kar yağışı etkisini artıracak. Diğer yandan batıda ise sıcaklıkların artması ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor. İşte detaylar...

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