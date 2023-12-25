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Müge Anlı günlerce araştırmıştı! Müslüme’nin katili bulunamadı! Bakanlık dede için harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Müge Anlı günlerce araştırmıştı! Müslüme’nin katili bulunamadı! Bakanlık dede için harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye’nin gündemine oturan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin sır perdesi aralanamadı. Olayla ilgili olarak, arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği, çelişkili ifadeler verdiği ve maktulenin üzerinde DNA’sı bulunan dede Hasan Yağal beraat etmişti. Mahkeme kararın gerekçesini açıklarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dede için harekete geçti.

Mersin'de hayvancılıkla geçimini sağlayan ve göçebe hayatı yaşan Yağal Ailesi'nin 3 yaşındaki kızı Müslüme, 10 Kasım 2021'de kaybolmuştu. 9 gün süren arama çalışmalarının ardından küçük kızın cansız bedeni, kendi başına gitme imkanı olmayan, dağlık bir bölgede bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak, arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği, çelişkili ifadeler verdiği ve maktulenin sol boynundan alınan sürüntü örneğinden DNA'sı bulunduğu gerekçesiyle dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Ancak dede Müslüme'nin ölümü ve cinsel istismarı suçlamasında beraat etmişti. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini tamamladı.

İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Gerekçeli kararda özetle "Anne ve ağabeyinin bir beyanda bulunmamaları karşısında, her ne kadar maktulün ölümünün doğal yollarla olmadığı kanaatine ulaşılmışsa da maktulün ne şekilde kim tarafından öldürüldüğüne dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığından, sanığı cezalandırmaya yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" belirtildi.

'AİLE UMURSAMAZDI'

Kararda arama faaliyetlerine katılan görevlilerin beyanlarına da yer verildi. Tanık M.K. "Aile, arama çalışmaları sırasında genel olarak umursamazdı" iddiasında bulundu.

BAKANLIKTAN KARARA İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 14 Kasım'da dede için verilen beraat kararına itiraz ederek, istinaf başvurusunda bulundu.

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