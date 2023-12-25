Müge Anlı günlerce araştırmıştı! Müslüme’nin katili bulunamadı! Bakanlık dede için harekete geçti

İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

Gerekçeli kararda özetle "Anne ve ağabeyinin bir beyanda bulunmamaları karşısında, her ne kadar maktulün ölümünün doğal yollarla olmadığı kanaatine ulaşılmışsa da maktulün ne şekilde kim tarafından öldürüldüğüne dair dosyada herhangi bir delil bulunmadığından, sanığı cezalandırmaya yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği" belirtildi.