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Ardahan’dan Bursa’ya: FETÖ'nün Bylockçu imamı paketlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Ardahan’dan Bursa’ya: FETÖ’nün Bylockçu imamı paketlendi

Ardahan Emniyeti’nin başlattığı operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. Bursa’da yakalandı.

Ardahan Emniyet güçleri tarafından başlatılan FETÖ operasyonu Bursa'da noktalandı. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ terör örgütüne bağlı olarak Ardahan Üniversitesi'nde sorumlu abi faaliyetleri yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan, O.S Bursa'da kıskıvrak yakalandı.

GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLADI

Öte yandan Ardahan'da imam olarak görevliyken KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve ByLock kullandığı tespit edilen O.S isimli şahsın, Ardahan il Emniyet müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordine sonucu gözaltı işlemleri başladı.

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