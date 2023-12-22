Ardahan’dan Bursa’ya: FETÖ’nün Bylockçu imamı paketlendi

Ardahan Emniyet güçleri tarafından başlatılan FETÖ operasyonu Bursa'da noktalandı. Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ terör örgütüne bağlı olarak Ardahan Üniversitesi'nde sorumlu abi faaliyetleri yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan, O.S Bursa'da kıskıvrak yakalandı.