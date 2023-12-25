Kadir Has Üniversitesi'ndeki "mescide ayakkabıyla girme" görüntülerine inceleme

"BEN HRİSTİYANIM, BEN BUDİSTİM"

Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi tırmandırdı ve "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Bu benim ilgilendirmez. Ben Hristiyanım, ben Budistim." sözlerini sarf etti. Israrla mescitten çıkmak istemeyen akademisyen güvenliğin çağırılması üzerine mescitten çıkmak zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadir Has Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.