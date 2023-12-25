Esenyurt’taki tekel bayii baskınında istenen cezalar belli oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede 28 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarından meydana gelen tartışma ve ateşli silahla ateş edilmesi sonucunda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay günü şüpheli Murat Özel ve Tarık Özer'in, Cantürk Erzen aleyhinde avukatları aracılığıyla icra takibi başlatması üzerine Cantürk Erzen'in şüpheliler Samet Özer, Murat Özer ve Tarık Özer'e yönelik yaptığı paylaşımda, "Lan şerefsizler ben paranızı mı vermedim bana dava açıyorsunuz. Beni bu saatten sonra siz öldürürsünüz bu da yapabilirseniz" yazdığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SONRASINDA BASKIN YAPILDI

Paylaşım sonrasında Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer ile birlikte Cantürk Erzen'i aramak için tekel bayisine gittiği anlatıldı. Şüphelilerinin tekel bayisine gittiğinde dükkan içerisinde Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen ve iki ailenin husumeti ile alakası olmayan Batuhan Bayındır'ın olduğu kaydedildi. Şüphelilerin Cantürk Erzen ile görüşmek istediği, Yunus Emre Erzen'in ise babasını çağırmak istememesi nedeniyle tartışmanın başladığı iddianamede yer aldı. Sözlü tartışma esnasında Yunus Emre Erzen'in kasanın altında bulunan silahı alarak Murat Özer'in ayaklarına iki el ateş ettiği, daha sonrasında silahlı olayın meydana geldiği kaydedildi. Olay sonrasında Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hastanede hayatını kaybettikleri belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Yunus Emre Erzen'in vücudunda 9 adet mermi girişi olduğu, Batuhan Bayındır'ın vücudunda ise 2 adet mermi girişi olduğu yer aldı.