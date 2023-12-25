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Kadir Has Üniversitesi'ndeki "mescide ayakkabıyla girme" görüntülerine inceleme

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 13:36
Kadir Has Üniversitesi'nde bir akademisyenin üniversitede bulunan mescide ayakkabıyla girdiği iddialarının ardından üniversite yönetimi açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu..
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