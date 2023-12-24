Kar ve sağanak yağış alarmı! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu güncellenirken batı illeri için sağanak yağış doğu illeri için ise kar uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan fırtına çıkması durumunda olası olumsuz durumlara karşı da dikkatli olmaları istendi. İşte İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki 5 güne dair hazırlanan hava tahmin haritaları yayınlandı.
Buna göre çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görülürken sis ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı.
YAĞIŞLI GEÇECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YER YER KAR YAĞACAK
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
6 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklığının Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.
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