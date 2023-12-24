Kar ve sağanak yağış alarmı! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YER YER KAR YAĞACAK

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.