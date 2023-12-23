Eski arkadaşını yanlışlıkla öldürdü: Amacı, 9 bıçak darbesiyle yaralamaktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasin Çelik, olayla ilgili verdiği ifadesinde Serhat Bayram'ın eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü akşam üniversite kavşağında ışıklarda beklerken bir anda kullanmakta olduğum aracın kapısı açıldı. Serhat bana hitaben 'Ben seni buralarda görmeyeceğim demedim mi?' dedikten sonra tekme ve yumruk vurarak saldırdı. O esnada yanımda Yusuf Durdağ vardı. Ardından araçtan indim benden sonra Yusuf da indi. Serhat, beni dövüp hıncını aldıktan sonra bıraktı. Ardından geldikleri beyaz renkli kamyonete binerken Serhat, anneme küfretti. Serhat'ın küfretmesini sindiremeyince kullandığı kamyoneti takip ettim. Selektör yaparak durdurduğum araca doğru giderken bana doğru gelen Serhat'la yeniden kavgaya başladık. Bu esnada bana 'Sen hala akıllanmadın' dedi. Ben de yanımda bulunan kelebek tabir edilen bıçağı ona doğru salladım. Kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Arkadaşım Yusuf, ayırmak için müdahil olmaya çalıştı ama başaramadı. Amacım Serhat'ı öldürmek değil, yaralamaktı, pişmanım" diye konuştu.