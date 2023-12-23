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Eski arkadaşını yanlışlıkla öldürdü: Amacı, 9 bıçak darbesiyle yaralamaktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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Eski arkadaşını yanlışlıkla öldürdü: Amacı, 9 bıçak darbesiyle yaralamaktı

Erzurum’da 18 yaşındaki Yasin Çelik, yaralama amaçlı 9 bıçak darbesine maruz bıraktığı 23 yaşındaki eski arkadaşı Serhat Bayram’ı öldürdü. Çelik, annesine küfrettiğini gerekse sunarak öldürdüğü arkadaşı hakkında “Amacım yaralamaktı” diyerek kendini savundu.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde meydana gelen cinayet olayı "Yok artık" dedirtti. Eski arkadaşını öldüren 18 yaşındaki genç, amacının sadece yaralamak olduğunu söyledi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Çelik, arkadaşı Yusuf Durdağ (19) ile birlikte babasına ait otomobille gezintiye çıktı. Üniversite kavşağında, kırmızı ışıkta bekledikleri sırada Yasin Çelik'in daha önce kavga ettiği eski arkadaşı Serhat Bayram, çalıştığı fırının servis aracıyla yanlarında durdu. İddiaya göre, araçtan inen Serhat Bayram, Yasin Çelik'e "Ben seni buralarda görmeyeceğim demedim mi?" diyerek tekme ve yumrukla saldırdı. Kavga sonrası taraflar ayrılırken Serhat Bayram'ın annesine küfrettiğini iddia eden Yasin Çelik, servis aracını takip etti. Çelik, selektör yaparak Serhat Bayram'ın kullandığı aracı durdurdu. Çelik ve Bayram, araçlarından inerek yeniden kavgaya tutuştu.

AMACI 9 BIÇAK DARBESİYLE YARALAMAKTI!

Yasin Çelik, 'Sen daha akıllanmadın mı' diyen Serhat Bayram'a cebinden çıkardığı kelebek diye tabir edilen bıçakla defalarca vurdu.

TÜM MÜDAHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Serhat Bayram, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Serhat Bayram'ın aldığı 9 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan Yasin Çelik ve yanındaki arkadaşı Yusuf Durdağ, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası Yasin Çelik ve arkadaşı Yusuf Durdağ adliyeye çıkarıldı. Çelik ve arkadaşı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasin Çelik, olayla ilgili verdiği ifadesinde Serhat Bayram'ın eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü akşam üniversite kavşağında ışıklarda beklerken bir anda kullanmakta olduğum aracın kapısı açıldı. Serhat bana hitaben 'Ben seni buralarda görmeyeceğim demedim mi?' dedikten sonra tekme ve yumruk vurarak saldırdı. O esnada yanımda Yusuf Durdağ vardı. Ardından araçtan indim benden sonra Yusuf da indi. Serhat, beni dövüp hıncını aldıktan sonra bıraktı. Ardından geldikleri beyaz renkli kamyonete binerken Serhat, anneme küfretti. Serhat'ın küfretmesini sindiremeyince kullandığı kamyoneti takip ettim. Selektör yaparak durdurduğum araca doğru giderken bana doğru gelen Serhat'la yeniden kavgaya başladık. Bu esnada bana 'Sen hala akıllanmadın' dedi. Ben de yanımda bulunan kelebek tabir edilen bıçağı ona doğru salladım. Kaç defa salladığımı hatırlamıyorum. Arkadaşım Yusuf, ayırmak için müdahil olmaya çalıştı ama başaramadı. Amacım Serhat'ı öldürmek değil, yaralamaktı, pişmanım" diye konuştu.

Öldürülen Serhat Bayram, çok sayıda kişinin katılımıyla Palandöken ilçesindeki Tifnikli Faruk Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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