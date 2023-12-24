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Meteoroloji kar ve şiddetli fırtına için uyardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2023 09:31
Meteorolojiden Karadeniz bölgesi için şiddetli fırtına ve yağış uyarısı geldi. A Haber muhabiri Murat Onur Samsun'dan detayları aktardı.
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