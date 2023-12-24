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Son dakika | Arnavutköy'de dehşete düşüren olay! 1 işçi beton mikserine düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2023 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
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Son dakika | Arnavutköy’de dehşete düşüren olay! 1 işçi beton mikserine düştü

Arnavutköy Hadımköy'de inşaat malzemeleri üreten iş yerinde 1 işçi beton mikserine düştü. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre; mikserin içine düşen işöi hayatını kaybetti.

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