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İstanbul trafiğini sağanak yağış vurdu! Haftanın son gününde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı... I İstanbul canlı trafik durumu

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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İstanbul trafiğini sağanak yağış vurdu! Haftanın son gününde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı... I İstanbul canlı trafik durumu

İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. AKOM tarafından yapılan son hava değerlendirme raporuna göre, şu an devam eden rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şehir genelinde yağan yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

AKOM tarafından yapılan son hava değerlendirme raporuna göre, şu an devam eden rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

FIRTINA VE SAĞANAK BİR ARADA!

AKOM tarafından yapılan açıklamada rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtilerek, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulunuldu.

İHA'nın haberine göre AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi beklendiği kaydedildi.

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının da tahmin edildiği belirtilerek, olumsuz hava koşullarının cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiği ifade edildi. Fırtına nedeniyle de yaşanabilecek olumsuzluklara (Ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 83

Diğer yandan İstanbul'da etkili olan yağışın ardından trafik yoğunluğu saat 16.40 itibarıyla yüzde 83'e ulaştı.

Yoğun kar yağışı kapıda
Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı! TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'E ULAŞTI!

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