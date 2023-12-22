Yoğun kar yağışı kapıda! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Çok sayıda ilde etkili olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurtta yoğun kar yağışı ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Özellikle hafta sonu için uyarı yapılırken vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde neredeyse tüm illerde yağışın etkili olacağı görüldü.
Özellikle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili etkisi altına alacak olan sağanak yağışın hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor. Diğer yandan özellikle doğu illerinde yoğun kar yağışının da etkili olacağı belirtildi.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu 13 (Yağışların, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
İzmir: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 (Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, öğleden sonra doğru ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu 16
Trabzon: Çok bulutlu 16
Erzurum: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8 (Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
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