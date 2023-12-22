Yoğun kar yağışı kapıda! Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! Çok sayıda ilde etkili olacak...

Özellikle başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili etkisi altına alacak olan sağanak yağışın hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor. Diğer yandan özellikle doğu illerinde yoğun kar yağışının da etkili olacağı belirtildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.