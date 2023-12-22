Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı! İstanbul'da sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. AKOM tarafından yapılan son hava değerlendirme raporuna göre, şu an devam eden rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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