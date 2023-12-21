Ordu’da korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi katlandı

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Hüseyin D. ile Nurdan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.