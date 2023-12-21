Ordu’da korkutan kaza! Aydınlatma direğine çarpan otomobil kağıt gibi katlandı
Ordu’nun Altınordu ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı Giresun istikametine giden yolun kayganlaşması kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan bir araç aydınlatma direğine çarparak adeta kağıt gibi ikiye katlandı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda can kaybının olmaması büyük teselli olurken yaralanan 3 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil adeta ikiye katlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Altınordu ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı Giresun istikameti üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah A.'nın kullandığı 28 AN 130 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine uyarı levhasına çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Hüseyin D. ile Nurdan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
OTOMOBİL KAĞIT GİBİ KATLANDI
Kaza sonrası otomobil adeta ikiye katlanırken, kazada can kaybının olmaması ise teselli oldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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