Cuma Hutbesi 22 Aralık 2023 | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu ne? DİYANET PDF tam metin oku
22 Aralık 2023 Cuma hutbesinin konusu, Türkiye genelindeki camilerde okunacak ve cuma namazı öncesinde müminlere ışık tutacak anlamlı bir mesaj içeriyor. Hutbe, doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminlerin cennetteki ikramlara layık görüleceği önemli bir vurguyu içeriyor. İşte bu haftaki Cuma hutbesi tam metni...
Cuma hutbesi, 22 Aralık 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslüman topluma sunuldu, her hafta olduğu gibi. Bu haftanın önemli dini konusu, "Müminlerin Ebedi Yurdu, Cennet" olarak belirlendi. Hutbede, bir damla su vererek bir bitkiye, bir hayvana şefkat göstererek veya insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmek gibi küçük ama kıymetli iyiliklerin, cennete giden yolda büyük etkileri olduğuna vurgu yapıldı. Müminlere, cennetin anahtarının affetmek, müsamaha göstermek, iyilikleri küçümsememek ve kusurları bağışlamak olduğu hatırlatıldı.
MÜMİNLERİN EBEDİ YURDU: CENNET
Muhterem Müslümanlar!
Dünya fanidir, hayat gelip geçicidir. Gün gelir; ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda, ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler: Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet; ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükâfat yurdu cennete girebilmektir.
Aziz Müminler!
Cennet, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin müminlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere, Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır.
Değerli Müslümanlar!
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "İman edip salih amel işleyenler, Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar, orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir." 1 Evet, cennet, Rabbimizin biz müminlere vaadidir. Resûl-i Ekrem (s.a.s)'in buyurduğu üzere, "Rab olarak Allah'a, din olarak İslâm'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa (s.a.s)'e gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir."2
İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler, Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçınan, kötülüklerden uzak duran müminler, cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hâkim kılan, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler, cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden, güzel bir söz tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler, cennet nimetlerine nail olacaklardır.
Kıymetli Müminler!
Cennete giden yol, bazen bir garibin gönlünden geçer; o gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir; o yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet; o duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır; onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete; hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı; affı ve müsamahayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet; bu yolda sabırla yürümek gerekir.
Aziz Müslümanlar!
Elhamdülillah, mademki cennet var, öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Mademki cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükâfatı var. Mademki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek, şu fani dünyada ağlatılanlar. Ne mutlu, Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara. Ne mutlu, Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan, uçsuz bucaksız cennete koşanlara.
Hutbemi Allah Resûlü (s.a.s)'in şu duasıyla ْوَّ ع م ٍلَّ :bitiriyorum ْوٍلَّأ ْي هاَّ ِم ْنَّق ل ِ بَّإ ر ج ن ةَّ و ماَّق ْ لُ كَّال ْسأ ن ِىَّأ ِ ُه م َّإ َّلل ا "Allah'ım! Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri istiyorum."3
KAYNAKÇA:
1 Kehf, 18/107, 108.
2 Müslim, İmâre, 116.
3 İbn Mâce, Dua, 4
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