Tek tıkla tüm parasını kaybetti! Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı

MOBİL BANKACILIK HESABINA GİRDİLER

Turgut, uzaktan mobil bankacılık hesabına girdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: Kredi vermek için cep telefonundan beni aradılar. Krediyi hesaplamak içinde benden bilgi istemediler. Sadece adımı soyadımı söyledim. 'Bir tane mail atacağız onu onaylayın sadece' dediler. Gönderdikleri maili onayladım. Benim haberim olamadan benim mobil bankacılığa girip benim adıma kredi çektiler. Kredi çekmek için değil kredi oranlarını öğrenmek için konuşmuştum. Parayı bilgi vermeden benim başka bir banka hesabıma attılar. O bankanın hesabına girdiğimde 150 bin lira gelmişti.