Kara lahana çorbasının imajı için seferberlik! Fiyatı 2’ye katlandı

Öte yandan Trabzon'un en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen bir etkinlikte dağıtılan kara lahana çorbasını tadan Ruhşen Uçkun, "Kara lahana çorbası bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim vazgeçemeyeceğimiz bir yemek. Aspirin yerine geçiyor. Onların değerlendirme bizi bağlamaz. Bunun tadını bilmeyen o şekilde değerlendirebilirler" derken, Kahramanmaraş'dan Trabzon'a gezmeye gelen Kadir Çiçekci ise "Karalahana çorbası çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten vitamin deposu diyebilirim" şeklinde konuştu.





Hatice Şahin ise kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında gösterilmesine tepkili olduğunu belirterek "Ustası yapamadığı için bu şekilde sıralanmıştır. Benim yöresel yemekler üzerine sertifikam var. Kara lahanamızın birkaç çeşidi vardır. Ne şekil yaptılar bilmiyoruz ama lezzetli yapmamışlardır. Bu duruma tepkiliyiz" diye konuştu.