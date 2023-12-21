Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergi büyük ilgi gören yurt dışı etkinliklerine devam ediyor

Anlamlı bir hayat için sorulması gereken sorulara değinen Prof. Dr. Sayar, "Hayatımı nasıl yaşamalıyım? Nasıl yaşarsam daha anlamlı bir soru ve cevap üretmiş olurum? Niçin buradayım? Varlık neyi aydınlatacak? Benim burada bulunuşumun gayesi nedir?" gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaştı.

Türk diasporasının ve Türk kültürüne ilgi duyan Almanların dikkatle takip ettiği etkinlikte, Yazar Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Anadolu'nun büyük mutasavvıfı Yunus Emre'ye ve yüzyıllara meydan okuyan kadim öğretilerine değindi.