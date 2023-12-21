Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert Dergi büyük ilgi gören yurt dışı etkinliklerine devam ediyor
Yunus Emre Enstitüsü ve Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan Lacivert Dergi iş birliğinde Türkiye’nin birçok alanda önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen “Yurt Dışı Buluşmaları” etkinliği tüm hızıyla devam ediyor.
Düzenlendiği her ülkede yoğun ilgiyle takip edilen etkinlik serisinin Almanya durağına Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Yazar Prof. Dr. Ekrem Demirli, Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Mustafa Akar ve Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay konuşmacı olarak katıldı.
THY sponsorluğunda Berlin ve Frankfurt'ta iki ayrı günde düzenlenen etkinliğe Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Rahmi Göktaş, Berlin ve Frankfurt başkonsolosları, yerel kurum temsilcileri, de katıldı.
Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, konuşmasında insan varlığının anlamına, insanın mutluluk arayışına ve hayatı değerli kılan konulardan bahsetti.
Anlamlı bir hayat için sorulması gereken sorulara değinen Prof. Dr. Sayar, "Hayatımı nasıl yaşamalıyım? Nasıl yaşarsam daha anlamlı bir soru ve cevap üretmiş olurum? Niçin buradayım? Varlık neyi aydınlatacak? Benim burada bulunuşumun gayesi nedir?" gibi soruların yanıtlarını katılımcılarla paylaştı.
Türk diasporasının ve Türk kültürüne ilgi duyan Almanların dikkatle takip ettiği etkinlikte, Yazar Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Anadolu'nun büyük mutasavvıfı Yunus Emre'ye ve yüzyıllara meydan okuyan kadim öğretilerine değindi.
Zengin bir içeriğe sahip olan programların son bölümünde Türkiye'nin değerli isimleri, edebiyat, psikoloji ve medya alanlarında soruları yanıtladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?
- Süper Lig 17. Hafta güncel puan durumu TFF 2023 | Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaç puanı var, lider kim?
- 21 Aralık 2023 Kış gündönümü özellikleri ve etkileri neler? En kısa ve uzun gece hangi şehirlerde?
- SGK, SSK Bağkur'lunun 2024 maaş zammı hesaplandı! Yeni rakamlar ortaya çıktı: 11.184,48 TL-11.874,88 TL...
- Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya müjde duyuruldu! Aralık ayı bitmeden 10.000 -12.000 TL verilecek! 5000 TL ikramiye...
- GS MAÇ SONUCU! 20 Aralık Galatasaray - Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
- İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! Uykusuzluğa 3 dakikada çözüm! Limonu böyle tüketirseniz...
- İslam Memiş açıkladı: 2024 yılında bu rakamın altına düşmeyecek! Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları...
- Kayserispor Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? 20 Aralık Çarşamba FB maçı şifresiz izlenir mi? Muhtemel 11'ler...
- Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar