Listeye Türk mutfağında 8 yemek girdi! 2023’ün en çok beğenilen 100 yemeği belli oldu! İşte lezzet sıralaması…

2023 yılında Taste Atlas tarafından belirlenen en iyi 100 yemek arasında Türk mutfağından 8 lezzet kendine yer buldu. Cağ kebabı ilk 20'de yer alırken, İskender kebap 37. sırada, mantı ise 38. sırada zirveye yakın bir konumda yer aldı. Bu başarılar, Türk mutfağının çeşitliliği ve lezzet zenginliği ile dünya genelinde büyük bir takdir topladığını gösteriyor.

8 TÜRK YEMEĞİ LİSTEDE YERİNİ ALDI

Taste Atlas tarafından açıklanan listeye göre 8 adet Türk yemeli en çok beğenilen yemekler listesinde yerini aldı. Listeye bakıldığında en beğenilen Türk yemeği 20. Sıraya yerleşen Cağ Kebabı oldu. İşte listedeki Türk yemekleri ve sıralaması;