Listeye Türk mutfağında 8 yemek girdi! 2023’ün en çok beğenilen 100 yemeği belli oldu! İşte lezzet sıralaması…
2023'ün en iyi 100 yemeği, Taste Atlas tarafından açıklandı. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok lezzetin yer aldığı listede Brezilya'ya ait Pichanha yemeği zirveye yerleşirken, Türk mutfağı da 8 farklı yemeğiyle dikkat çekti. Türk mutfağının zengin ve çeşitli lezzetleri, dünya genelinde tanınan ve takdir edilen bir gastronomik çeşitlilik sunarak uluslararası platformda da öne çıktı. İşte dünyanın en çok beğenilen yemekleri ve listeye giren Türk yemeklerinin listesi…
2023 yılında Taste Atlas tarafından belirlenen en iyi 100 yemek arasında Türk mutfağından 8 lezzet kendine yer buldu. Cağ kebabı ilk 20'de yer alırken, İskender kebap 37. sırada, mantı ise 38. sırada zirveye yakın bir konumda yer aldı. Bu başarılar, Türk mutfağının çeşitliliği ve lezzet zenginliği ile dünya genelinde büyük bir takdir topladığını gösteriyor.
8 TÜRK YEMEĞİ LİSTEDE YERİNİ ALDI
Taste Atlas tarafından açıklanan listeye göre 8 adet Türk yemeli en çok beğenilen yemekler listesinde yerini aldı. Listeye bakıldığında en beğenilen Türk yemeği 20. Sıraya yerleşen Cağ Kebabı oldu. İşte listedeki Türk yemekleri ve sıralaması;
- Cağ Kebabı 20. sırada yer aldı
- İskender Kebap 37. sırada yer aldı
- Mercimek Çorbası 72. sırada yer aldı
- Hünkar Beğendi 77. sırada yer aldı.
- Tombik Döner 89. sırada yer aldı
DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ 2023
2023 yılı Taste Atlas tarafından açıklanan için Dünyanın en iyi 100 yemeği şu şekilde listelendi. İşte liste;
1) Pichanha (Brezilya)
Listenin tamamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 10 faklı lezzet yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "ADALET: HER HAK SAHİBİNE HAKKINI VERMEK"
- Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak, ayın kaçında? 2023-2024 TFF transfer dönemi tarihi...
- AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, ne zaman? 2023 MEB Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Alper Gezer Avcı kimdir, uzaya mı gidiyor, mesleği ne? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı nereli, kaç yaşında?
- Yarıyıl tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İkinci ara tatil kaldırılacak mı, son durum ne? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
- Milyonlarca emekliye verilecek! Yeni ödemeler duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL'ye ek + 2.000 TL...
- ARALIK BİTMEDEN BAŞVURUN! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! 3+1 daire başlangıç taksitleri 4.369 TL - 9.700 TL! Ankara, Kırıkkale...
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
- Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşındaydı son dakika? Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat mı etti? Meclis'te kalp krizi geçirmişti...
- Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti! 400 bin TL taşıt kredisinin yeni taksitleri...
- Beşiktaş kadro dışı bıraktı, teklif yağdı! En az 5 milyon euro kasada! İşte yeni takımı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasada 42 madde onaylandı! 3600 ek gösterge son dakika, taşerona kadro, Bağkur prim eşitleme, erken emeklilik...