İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Hangi ilçeler hava kirliliği açısından riskli?
İstanbul'da bugün puslu bir hava var, bunun nedeni yüksek basınç. Basıncın yükselmesi hava kirliliğini de beraberinde getiriyor. Bu konu ile ilgili uzmanların uyarısı var. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir aktardı.
İstanbul'da son günlerde hava kirliliğinde artış yaşanıyor. Uzmanlar, belirtilen bölgelerde pencere bile açılmaması gerektiğini, geçmeyen öksürüğün bir nedeninin de hava kirliliği olduğunu ve maske takılması gerektiğini söyledi.
Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir konuyla detayları A Haber canlı yayınında aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları:
Dr. Güven Özdemir: Aslında yüksek basınç, açık bir gökyüzü güzel havaya işaret ama yazın olursa. Kışın yüksek seviyelerde soğuk hava varsa ve rüzgar da yoksa İstanbul gibi metropol şehirlerde hava kirliliği hat safhaya vuruyor. Çünkü çok yüksek binalara sahibiz, İstanbul Yeditepe üzerine kurulmuş ve çukur alanları olan bir şehir.
HAVA KALİTESİ DÜŞÜYOR
5 milyon civarında araç, fabrikalar, sanayilerin bacalarından çıkan gazlar ve evlerin bacalarından çıkan gazlar bulunmakta. Yüksek seviyelerde ki sıcaklığın hızlı bir şekilde aşağı iniyor ve hava kalitesi tamamen düşüyor.
NE ZAMAN DIŞARI ÇIKILMALI?
Rüzgar veya yağış olduğu takdirde atmosfer temizleniyor diyebiliriz. Tabi İstanbul büyük bir metropol yüksek basıncın olduğu zamanlarda, rüzgarın sakin estiği zamanlarda sokağa çıkılmaması, küçük çocukların ve hamile kadınların dikkat etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu havalarda soluma yapıldığı zaman boğazlarınız yanar karbondioksit, karbonmonoksit gibi gazların oluştuğunu görüyoruz ve bunlar sağlık açısından çok olumsuz etkileri var. Cilt hastalıkları alerjiler kalp hastalıkları bu kirli havalarda tetiklenen hastalıklar arasında.
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