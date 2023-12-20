İstanbul’da hava kirliliği alarmı! Hangi ilçeler hava kirliliği açısından riskli?

Dr. Güven Özdemir: Aslında yüksek basınç, açık bir gökyüzü güzel havaya işaret ama yazın olursa. Kışın yüksek seviyelerde soğuk hava varsa ve rüzgar da yoksa İstanbul gibi metropol şehirlerde hava kirliliği hat safhaya vuruyor. Çünkü çok yüksek binalara sahibiz, İstanbul Yeditepe üzerine kurulmuş ve çukur alanları olan bir şehir.