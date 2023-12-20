Kars’ta korkutan patlama! Ev harabeye döndü: 6 yaralı





VALİ POLAT OLAY YERİNDE

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Ziya Polat gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür, hastalarımızı kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanemizdeki vatandaşımızın durumuna bakacağız, belki de sevk edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun, arkadaşlarımız burada incelemelerimiz devam ediyor. Rabbim büyüğünden korusun" dedi.

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