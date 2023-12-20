Ramazan ne zaman başlıyor 2024? İlk sahur ve oruç hangi gün? Diyanet dini günler takvimi!
"Ramazan ayı ne zaman 2024?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2024 yılına sayılı günler kala müslüman alemi, ilk oruç tarihini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ayı tarihi netlik kazandı. İşte 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı başlangıç tarihi...
"İlk oruç ne zaman tutulacak 2024?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Ayı, müslümanlar için ibadet, sabır ve dayanışma anlamına geliyor. Bu mübarek ay boyunca oruç tutacak olan kişiler, manevi bir temizlik ve ruhsal bir yolculuk için çaba sarf edecekler. Peki, Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2024?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.
İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanılacak. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek.
2024 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
RAMAZAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
2024 Ramazan Bayramı, 9 Nisan Salı günü arefe günü ile başlayacak. bayramın 1-2-3'üncü günü ise Çarşamba, Perşembe, Cuma gününe denk gelecek.
Bununla birlikte pazartesi günü ve salı gününün tatil ilan edilmesi halinde ise 9 günlük tatil imkanı ortaya çıkabilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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