Ramazan ne zaman başlıyor 2024? İlk sahur ve oruç hangi gün? Diyanet dini günler takvimi!

"İlk oruç ne zaman tutulacak 2024?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Ayı, müslümanlar için ibadet, sabır ve dayanışma anlamına geliyor. Bu mübarek ay boyunca oruç tutacak olan kişiler, manevi bir temizlik ve ruhsal bir yolculuk için çaba sarf edecekler. Peki, Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?