Okullar tatil mi? 18 Aralık’ta okullar tatil olacak mı? Gözler valiliklerin kar tatili açıklamasında

Okullar 18 Aralık (bugün) tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava bazı il ve ilçelerde kar yağışına neden oluyor.

Bugün Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Muş, Bitlis, Ağrı çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki 18 Aralık (bugün) okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.