Okullar tatil mi? 18 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? Gözler valiliklerin kar tatili açıklamasında
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava bazı il ve ilçelerde kar yağışına neden oldu. Her yeri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışının ardından öğrenciler '18 Aralık okullar tatil mi?' sorularını araştırmaya başladı. 2 ilde tatil haberleri peş peşe geldi. İşte detaylar...
Okullar 18 Aralık (bugün) tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava bazı il ve ilçelerde kar yağışına neden oluyor.
Bugün Erzurum, Erzincan, Kars, Van, Muş, Bitlis, Ağrı çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki 18 Aralık (bugün) okullar tatil mi?
BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?
Iğdır'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Iğdır Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez bağlı 9 köyde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle kentin bazı köylerinde yollar ulaşıma kapandı.
Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Artan kar yağışından dolayı merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitime ara verildi.
ÜÇ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Ağrı'nın Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitim ile bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Diyadin Kaymakamlığı, akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Aralık 2023 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ile Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Taşlıçay Kaymakamlığı da aynı gerekçeyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olması sebebiyle köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 18 Aralık 2023 tarihinde tatil ilan edildiğini açıkladı.
Kaymakamlıklar, öğrencilere iyi tatiller diledi.
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