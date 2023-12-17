Beşiktaş Etiler’de korkutan anlar! Otomobil alevlere teslim oldu
Beşiktaş Etiler’de yangın faciası yaşandı. Park halindeki cip, alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, cip kullanılamaz hale geldi.
Beşiktaş Etiler Kültür Mahallesi Arnavutköy Yolu Caddesi'nde yaşanan yangın faciası çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇ CAYIR CAYIR YANDI
Saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki otomobilin alevlere teslim olduğu görüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye tarafından söndürülen cip, kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan cipin sahibine teslim edilmek üzere otoparktan çıkarılarak yol kenarına park edildiği iddia edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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