Kadıköy Bağdat Caddesi'nde inşaat paneli devrildi! Facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Kadıköy'de vatandaşlar korkunç bir geceye şahit oldu. Şiddetli rüzgar bir inşaatın panellerinin yıkılmasına sebep oldu. Yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki paneller domino taşı gibi devrilirken olay sırasında kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. İşte o kareler...
Bağdat Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle, yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi.
O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı.
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı.
Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı.
Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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