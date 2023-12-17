En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
Yılın en uzun gecesi, 21 Aralık'ta gerçekleşen kış gündönümü ile kendini gösterir. Bu an, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelerek kuzey yarımkürede kışın başlangıcını işaret ederken, güney yarımkürede ise yazın kapılarını aralar. Farklı kültürlerde, bu tarih bazen kışın tam ortası olarak kabul edilirken bazı ülkelerde de yaz mevsiminin başlangıcı olarak görülür. İşte detayları...
Yılın en uzun gecesi, 21 Aralık'ta gerçekleşen kış gündönümü ile kendini gösterir. Bu an, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelerek kuzey yarımkürede kışın başlangıcını işaret ederken, güney yarımkürede ise yazın kapılarını aralar. Farklı kültürlerde, bu tarih bazen kışın tam ortası olarak kabul edilirken bazı ülkelerde de yaz mevsiminin başlangıcı olarak görülür. İşte detayları...
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
Bilindiği üzere yılın en uzun gecesi 21 Aralık'tır. 2023 yılında 21 Aralık tarihi perşembe gününe denk geliyor. Buna göre 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece yaşanacak. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede 21 Aralık'ta en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarım kürede en uzun gün, Kuzey yarım kürede en uzun gece yaşanır.
En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığını ifade eder.
GÜNDÖNÜMÜ TARİHLERİ
21 Haziran (Yaz gündönümü)
Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da yaz gün dönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken Güney yarım kürede kış başlar.
21 Aralık (Kış gündönümü)
Bu tarihte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Güney yarımkürede en uzun gün, kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.
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- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
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